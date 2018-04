"Traqués" : le téléfilm de TF1 avec Jenifer Bartoli sera diffusé le…

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Jenifer Bartoli va enfin faire son grand retour à la télévision. Mais ce come-back tant attendu par les fans ne se fera pas en chansons ou sur le fauteuil de The Voice Kids. L’ancienne gagnante de la première saison de la Star Academy revient en tant qu’actrice. Elle va en effet tenir le rôle principal d’une fiction événement de TF1, Traqués, qui sera donc diffusée le lundi 14 mai à partir de 21h.

Dans cet unitaire de 2x52 minutes réalisé par Ludovic Colbeau-Justin, Jenifer interprète Sarah, une jeune femme qui mène une existence monotone et solitaire mais dont la vie bascule le jour où elle découvre Léo (Félix Bossuet), 11 ans, caché dans le coffre de sa voiture. Bouleversée, Sarah décide de protéger Léo qui ignore encore que son père vient de mourir, abattu lors d’une fusillade. De son côté, Le commissaire Simon Donatelli (Joffrey Platel) se lance sur leurs traces, intrigué par le passé trouble de Sarah. La femme et l’enfant se retrouvent embarqués dans une course poursuite pour sauver leurs vies.

Ce téléfilm produit par TF1 et Europacorp Television est la première incursion de Jenifer sur le petit écran. La chanteuse et actrice avait déjà joué la comédie mais au cinéma. Elle a ainsi été à l’affiche du film Les Francis, réalisé en 2014 par Fabrice Begotti aux côtés de Lannick Gautry, Medi Sadoun, Alice David, Thierry Neuvic. Puis elle a récidivé en 2017 avec Faut pas lui dire de Solange de Cicurel avec Camille Chamoux et Arié Elmaleh.

Pour découvrir Traqués, rendez-vous donc le lundi 14 mai sur TF1 à partir de 21h. Cette fiction sera ensuite rediffusée sur TF1 Films Séries le mardi 15 mai à la même heure.