Jenifer fredonne "Sarà Perché Ti Amo" dans Traqués

Sarah est une jeune femme perdue et solitaire. Sa vie bascule quand elle découvre un jeune garçon prénommé Léo dans le coffre de sa voiture. Elle comprend très vite que Léo est en danger mais, à cause de son passé, elle ne prévient pas la police. Malgré ses efforts pour le protéger, la police la suspecte très rapidement car elle a un casier judiciaire. Sarah et Léo s’embarquent alors dans une fuite effrénée. Mais pendant ce road trip improvisé, il y a quand même certains moments de détente. Sarah, interprétée par la chanteuse Jenifer Bartoli, n’hésite pas à fredonner la fameuse chanson italienne « Sarà Perché Ti Amo » du groupe Ricchi e Poveri. Au départ, Léo trouve la chanson ringarde mais la belle voix de Sarah lui redonne le sourire pendant cette traque infernale. Les deux personnes vont-ils réussir à s’en sortir indemnes ? Extrait de l’épisode 1 de Traqués diffusé lundi 14 mai à 21h sur TF1.