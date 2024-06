Triangle amoureux mortel

Julia et Erin sont étudiantes en psycho-criminologie. Leur professeur, le docteur Stone, leur demande d'interviewer et de faire le profil psychologique d'un criminel condamné. Elle choisissent d'aller rencontrer dans sa cellule, Cole Heller, auteur d'un double meurtre et réputé pour être un grand séducteur. Mais quelques semaines après leur visite à la prison, les deux étudiantes ont la surprise d'apprendre que Cole vient d'être libéré après avoir été innocenté, douze ans après les faits.