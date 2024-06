Suspense • Drame

Kendra est une femme mariée et mère de famille. Alors qu'elle s'ennuie à la maison, elle sympathise avec Eric, qui s'occupe des réparations chez eux. Leur relation devient de plus en plus intime, jusqu'à ce qu'Eric soit retrouvé mort, assassiné. Kendra soupçonne un à un tous les membres de son entourage, excepté le véritable coupable...