Doria, la quarantaine, sent sa vie lui échapper. Son mari la trompe, sa fille prend son indépendance et au travail rien de va plus. Sur un coup de tête, elle décide de partir pour quelques jours chez sa mère qui vit à l'Ile Maurice. Là-bas, elle rencontre Théo. Avec lui, Doria redécouvre la vie, la joie, l’amour. Il est beau, drôle, libre. Et il a 20 ans de moins qu’elle. Quand la vie nous donne une seconde chance, jusqu’où faut-il aller pour la saisir ?