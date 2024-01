Tu dis tu stoppes

Jeunesse • 7-10 ans

Quentin, Clara, Oscar et Yasmine, quatre enfants d’une dizaine d’années, dialoguent sur le thème des violences, qu’elles soient sexuelles, psychologiques ou physiques, par l'intermédiaire d'un jeu vidéo. Face à une situation de violence qui leur est présentée sur l’écran, plusieurs options de réponses sont proposées. Le joueur explore différentes solutions pour faire cesser la violence : carte « Joker », carte « Non » et carte « Parole », l’option privilégiée dans tous les épisodes, parler à un adulte en qui ils ont confiance qui saura les aider à faire cesser la violence.