Tu dis, tu stoppes ! - La douche

Dans cette partie de Tu dis, Tu stoppes !, Yasmine et Quentin sont confrontés à un voyeur qui épie Yasmine alors qu'elle est sous la douche à la piscine. Et aucune des solutions qu'ils utilisent ne vient à bout de l'intrus ! Yasmine et Quentin feront appel à la maître-nageuse pour le chasser et rappeler qu’il est interdit de regarder quelqu’un tout nu, si ça le gêne et que chacun a le droit au respect de son intimité.