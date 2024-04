Tu dis, tu stoppes ! - Le baissé de pantalon

Dans cette nouvelle partie de Tu dis, Tu stoppes !,Oscar et Quentin affrontent Mizalair qui croit très drôle et très malin de baisser le pantalon d'Oscar dans la cour de récré. Et ce ne sont pas les solutions qu'essayent Oscar et Quentin qui le découragent. Mizalair continue de baisser le pantalon d'Oscar qui en a plus qu'assez. Ils feront alors appel au surveillant pour rappeller avec force à Mizalair que soulever une jupe ou baisser un pantalon n'est pas drôle et que c'est interdit.