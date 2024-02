Tu dis, tu stoppes ! - Le cyberharcèlement

Dans cette partie de Tu dis, Tu stoppes !, Clara et Quentin font face à une cyber-harceleuse qui dénigre et ridiculise Clara devant ses amis. Hélas, malgré la détermination de Clara à se défendre, la situation empire. Clara et Quentin feront finalement appel à leurs parents pour mettre fin à cette situation et rappeler à Miss Cyber que dire du mal de quelqu'un ou chercher à le ridiculiser sans arrêt, c'est du harcèlement. Et que le faire sur les réseaux sociaux, c'est du cyber-harcèlement, tout aussi interdit.