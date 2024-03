Tu dis, tu stoppes ! - Le racket

Dans cette nouvelle partie de Tu dis, Tu stoppes !, Oscar et Clara sont confrontés au Racketeur qui s'empare de tout ce qui appartient à Oscar. Et le Racketeur n'est pas du genre à s'arrêter, malgré leurs efforts pour lui échapper. Alors, en dépit des menaces du Racketeur s’ils parlent à quelqu’un, Clara et Oscar en appelleront à l'animatrice du centre de loisirs pour rappeler fermement que prendre ce qui appartient à autrui s'appelle du racket et que c'est interdit !