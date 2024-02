Tu dis, tu stoppes ! - Les câlins

Dans cette nouvelle partie de Tu dis, Tu stoppes !, Oscar et Quentin affrontent M. Câlins qui semble bien inoffensif. Mais son insistance à câliner Quentin met celui-ci mal à l'aise très rapidement. Et malgré leur détermination, Oscar et Quentin n'arrivent pas à s'en défaire, M. Câlins câline de plus en plus ! Quentin fera appel à ses parents pour faire cesser cette situation et rappeler à M. Câlins qu'on n'a pas le droit de forcer un enfant à faire des câlins.