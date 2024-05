Tu dis, tu stoppes ! - Les caresses

Dans ce nouvel épisode de Tu dis, Tu stoppes !, Yasmine et Quentin affrontent le toucheur, un petit poulpe tout mignon, plein de bras. Enfin, pas si mignon que ça lorsqu'il se met à toucher Quentin partout… Et malgré tous les efforts de Quentin et Yasmine, le toucheur n'arrête pas. Quentin et Yasmine feront appel à l'animateur du centre de loisir pour dire avec force au poulpe qu'on n'a pas le droit de toucher quelqu'un qui ne le veut pas.