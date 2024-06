Tu dis, tu stoppes ! - Les claques

Dans cette nouvelle partie de Tu dis, Tu stoppes !, Quentin et Yasmine font face à la Claqueuse qui trouve très drôle de donner des claques dans la cour de l'école. Quentin a beau tout essayer, la Claqueuse continue à le frapper pour « rire » ! Quentin et Yasmine en parleront à la Directrice qui expliquera fermement à la Claqueuse que la violence n'est pas un jeu et que frapper quelqu'un est interdit.