Tu dis, tu stoppes ! - Les corvées

Dans ce nouvel épisode de Tu dis, Tu stoppes !,Quentin et Clara font face à Miss Corvées qui a décidé que Clara devait tout faire à la maison. Et si Clara veut bien aider parce que c’est normal, elle a aussi besoin d’avoir du temps pour étudier ou même jouer ! Hélas, en dépit de leurs efforts, Clara et Quentin ne parviennent pas à rendre raison à Miss Corvées qui en veut toujours plus ! Ils se tourneront vers la mamie qui dira avec fermeté à Miss Corvées qu'on n'a pas le droit d'empêcher un enfant de jouer, d'étudier et de se reposer.