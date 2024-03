Tu dis, tu stoppes ! - Les coups

Dans cet épisode de Tu dis, Tu stoppes !, Yasmine et Oscar sont confrontés à Miss Coupdepied, qui croit que Yasmine sera meilleure en gymnastique si elle la punit à chaque échec. Mais c'est le contraire, plus Yasmine est frappée, plus elle rate et plus elle est frappée en retour. Yasmine et Oscar sont bien décidés à trouver la solution mais Miss Coupdepied ne désarme pas. Ils feront alors appel aux parents qui diront haut et fort à Miss Coupdepied que frapper un enfant pour lui faire apprendre quelque chose est interdit.