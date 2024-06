Tu dis, tu stoppes ! - Les images

Dans ce nouvel épisode de Tu dis, Tu stoppes !, Oscar et Yasmine font face au Forceur. Son jeu à lui ? Montrer des images qui gênent parce qu'elles sont trop violentes ou trop intimes. Oscar et Yasmine essayent de l'en empêcher mais le Forceur s’amuse beaucoup de la situation et ne renonce pas si facilement ! Oscar et Yasmine feront appel à leurs parents pour dire fermement au Forceur qu'on n'a pas le droit de montrer des images choquantes à un enfant.