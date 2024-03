Tu dis, tu stoppes ! - Les insultes

Dans cette nouvelle partie de Tu dis, Tu stoppes !, Clara et Oscar sont confrontés à l'Insulteuse qui s’amuse à dénigrer et insulter Clara. Et ce ne sont pas les solutions que Clara et Oscar essayent qui parviennent à la décourager ! Clara et Oscar feront finalement appel au gardien de square qui rappellera avec fermeté à l'Insulteuse qu'elle n'a pas le droit d'agir ainsi.