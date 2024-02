Tu dis, tu stoppes ! - L'humiliation

Dans cette partie de Tu dis, Tu stoppes !, Clara et Yasmine sont confrontés au Rabaisseur, un adulte qui n’est jamais satisfait des résultats de Yasmine, la dénigre malgré ses efforts et insiste en dépit des tentatives de Yasmine et Clara pour l’arrêter. Yasmine fait appel à son grand-père pour faire comprendre au Rabaisseur qu'on ne doit ni rabaisser, ni humilier un enfant.