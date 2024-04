Tu dis, tu stoppes ! - L'intimité

Dans cette nouvelle partie de Tu dis, Tu stoppes !, Yasmine et Clara affrontent le Farfouilleur, un redoutable curieux qui cherche à lire le journal intime de Yasmine. Et la curiosité du Farfouilleur semble sans limite, malgré la détermination de Yasmine à protéger son journal. Clara et Yasmine feront appel à la mamie de Clara qui dira fermement au Farfouilleur qu'un enfant a le droit à son intimité et que c'est interdit de ne pas la respecter.