Drame • Fiction étrangère

Sam tente de tuer sa femme, Chloé, et part pour la prison après avoir juré de venir chercher Olivia, sa fille, à sa sortie. Quinze ans plus tard, Chloé reçoit un courrier lui annonçant la libération de son mari plus tôt que prévue. Elle décide de fuir Los Angeles avec sa fille et met sa maison en vente. Ne sachant pas trop où aller, elle part chez sa mère qu’elle n’a pas revue depuis le décès de son père, dans sa petite ville d’enfance.