Tu peux garder un secret ?

Cinéma - Comédie | 2008

Mais que s'est-il passé dans la tête de Delphine pour qu'un soir elle ose affirmer devant deux de ses collègues qu'elle a une liaison avec son patron ? En 24 heures, la rumeur fait le tour de la boîte. Elle s'est mise dans une situation intenable. D'autant plus que le patron, bel homme, marié, père de famille, n'a jamais entendu parler d'elle... Qui plus est, il vit déjà, en secret, une liaison torride avec une maîtresse flamboyante ! Si la rumeur lui parvient, elle va inévitablement se faire virer... Pour se sortir de ce mauvais pas, Delphine fait appel à ses deux meilleures amies, Cathy et Manon, qui vont mettre au point avec elle des stratagèmes plus fantaisistes et extravagants les uns que les autres.