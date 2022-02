Tu vivras ma fille - (Partie 1)

Quand Nathalie apprend que sa fille de 3 mois est atteinte d’une maladie orpheline mortelle, elle décide de tout faire pour la sauver. Il n’existe pas de traitement ? Elle le trouvera. Personne ne veut le financer ? Elle remuera ciel et terre pour trouver les fonds et les autorisations. Bianca doit être opérée avant ses 6 ans, après il sera trop tard. Inspirée de l’histoire vraie et inédite de Karen AIACH. Pour que vive sa fille, cette héroine du quotidien, simple maman, a accompli en 5 ans ce que la science met 20 ans à faire.