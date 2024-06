News 16 juin 2024 à 20:00

Euro 2024 / Serbie - Angleterre : Victoire difficile des Anglais (0-1)

Les Anglais sont parvenus à s'imposer au cours d'une rencontre serrée face à des Serbes bien plus dangereux après la pause. Si Bellingham, Saka, et Rice ont tenu leurs rangs, Kane et Foden ont déçu.