Euro 2024 : Allemagne - Ecosse (5-1) Victoire nette de la Mannschaft !

Quel succès de l'Allemangne ! Pendant toute la rencontre, la Mannschaft a dominé l'Ecosse et a offert un festival offensif au public de l'Allianz Arena. Entrée en matière parfaitement réussie !

Résumé de la rencontre :

Le succès allemand ne souffre d'aucune contestation. Après un but au bout de dix minutes sur leur première occasion, les partenaires de Manuel Neuer ont récidivé sur leur deuxième frappe en inscrivant leur deuxième but en 20 minutes. Totalement dominateurs, les Allemands n'ont laissé aucune chance aux Ecossais qui n'ont pas pesé lourd lors de la rencontre. A la suite de l'exclusion de Porteous, et le pénalty de Kavertz, le match était plié. En seconde période, rien ne changeait et les hommes de Julian Nagelsmann ont poursuivi leur domination. Elle s'est concrétisée par un nouveau but de Füllkrug. Si les Ecossais ont pu bénéficier d'un but contre son camp de Rüdiger, Emre Can a redonné quatre buts d'avance à sa sélection.

Nagelsmann a par ailleurs pu reposer certains cadres (Kroos, Wirtz, Havertz) et donner du temps de jeu à d'autres qui se sont brillamment illustrés. Preuve que cette équipe allemande possède un groupe de qualité comme l'a montré la leçon donnée aux Ecossais lors du premier match de l'Euro 2024.

Les chiffres de la rencontre :

_ 0 soit le nombre de frappe écossaise lors de la rencontre

_ 68% soit la possession du ballon côté allemand. C'était déjà le cas à la pause

_ 19 tirs allemands dont 10 cadrés

_ 101 soit le nombre de passes réussies par Toni Kroos. Il n'en a raté qu'une seule

_ 5 corners à 0 en faveur de l'Allemagne

_ 4 hors-jeu allemands et 0 écossais

_ 5 arrêts écossais, 0 allemand

C'est la fin de la rencontre ! Nette victoire allemande pour le premier match de l'Euro (5-1) Suite à une première mi-temps parfaitement maîtrisée, Toni Kroos, Jamal Musiala et leurs partenaires ont déroulé après la pause, bien aidés par l'exclusion de Porteous juste avant la pause. Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug et Can ont été les buteurs allemands. Rüdiger a malencontreusement réduit le score sur un but contre son camp.

90+3 Cinquième but allemand ! Une magnifique combinaison allemande trouve Emre Can à l'entrée de la surface. Sa frappe trouve le petit filet de Gunn trop court sur ce tir. Encore une action géniale de la Mannschaft !

90+2 Les Allemands font tourner le ballon en tentant malgré tout de se créer une dernière occasion de but

90 Il y aura trois minutes de temps additionnel

87' Réduction du score écossaise ! Sur un coup-franc de Robertson depuis la ligne médiane, le ballon est repris au second poteau par McKenna, et est déviée par Rudiger qui trompe bien involontairement Manuel Neuer. 4-1 pour l'Allemagne

85' La frappe de Sané passe au dessus de la cage écossaise

84' Le taux de possession du ballon est nettement à l'avantage des Allemands avec 69%

83' Sané s'échappe sur le flanc droit mais il est vite repris par la défense écossaise qui récupère le ballon

82' Encore un changement pour les Ecossais. Christie est remplacé par Shankland

80' Toni Kroos laisse sa place à Emre Can pour les dix dernières minutes

77' Sortie de Tierney côté écossais, pour l'entrée en jeu de McKenna

77' Le but allemand est finalement refusé par Monsieur Turpin pour un hors-jeu préalable de l'attaquant allemand au moment du centre. Les deux équipes restent à 4-0 pour le moment

76' Cinquième but de Füllkrug pour l'Allemagne ! Sur un centre venu de la gauche Füllkrug contre un ballon de dégagement écossais et trompe Gunn ! Quel but opportuniste d'avant-centre

73' Jamal Musiala reçoit une ovation de l'Allianz Arena à sa sortie. Il est remplacé par Thomas Müller qui est également applaudi.

68' Quatrième but de l'Allemagne ! Quel missile de Füllkrug ! Après une nouvelle action de classe de Musiala, Gundogan rate son contrôle. Mais Füllkrug hérite du ballon à l'entrée de la surface et sa frappe surpuissante ne laisse aucune chance à Gunn ! 4-0 pour la Mannschaft

67' Double changement écossais : Gimour et McLean rentrent en jeu. Sortie de McGregor et McGinn

66' Nouvelle frappe allemande de Mittelstädt du gauche suite à un corner de Kroos mais ça passe au-dessus des buts écossais.

63' Leroy Sané décalé dans la surface côté droit n'appuie pas du tout sa frappe et Gunn bloque le ballon sans soucis

63' Double changement allemand : Leroy Sané remplace Florian Wirtz, et Nclas Fullkrug prend la place de Kai Havertz

62' Carton jaune pour Tah

61' Sur un nouveau long ballon en profondeur, Kai Havertz ne peut contrôler le ballon à l'entrée de la surface et Gunn, sorti rapidement s'empare du ballon. Mais la défense écossaise montre de plus en plus de signes de faiblesse et de faitgue.

59' Musiala cause énormément de problèmes à la défense écossaise. Mais cette fois la défense écossaise parvient à repousser l'offensive allemande

57' Nouvelle occasion allemande ! Après un beau travail de Musiala, Mittelstädt centre pour Wirtz dont la reprise de volée passe juste au-dessus de la barre transversale ! Le danger se rapproche encore sur les buts écossais

56' Nouveau corner allemand tiré par Kross, qui arrive dans les pieds de Gross dont la frappe à l'entrée de la surface est contrée

51' Rudiger progresse dans le camp écossais sans être attaqué. Il tente sa chance de loin mais sa frappe est repoussée en corner par Gunn !

50' Après un début de mi-temps un peu équilibré, les Allemands ont repris le contrôle du ballon

48' Sur une contre-attaque allemande initiée par un double contact de Musiala dans sa surface, Havertz est retenu dans le rond central. Nouveau carton jaune dans la rencontre pour Raltson cette fois

47' Les Ecossais en infériorité numérique, jouent plus haut en ce début de seconde période, mais sans se créer d'occasion

46' Il y a eu un changement à la pause côté allemand. Andrich, averti en première mi-temps a laissé sa place à Gross, le joueur de Brighton.

Côté écossais, Hanley est entré en lieu et place d'Adams

46' C'est la reprise à Munich !

45+3 C'est la mi-temps à l'Allianz Arena ! Première mi-temps parfaite de l'Allemagne qui a surclassé une timide équipe écossaise réduite à 10 en fin de première période. Les hommes de Steve Clarke n'ont pas frappé une seule fois au but et ont subi tout au long de la première période. Les Allemands, emmenés par Wirtz, Kroos, Musiala et Havertz ont joué une partition à la limite de l'excellence. L'écart au tableau d'affichage est largement mérité.

47' Il y aura trois minutes de temps additionnel.

46' Troisième but allemand ! Le joueur d'Arsenal marque un temps d'arrêt dans sa course et prend Gunn à contre-pied; 3-0 pour la Mannschaft grâce à Havertz

46' Après quelques minutes de flottement, Kai Havertz s'apprête à tirer le pénalty

44' Pénalty pour l'Allemagne ! Porteous est également logiquement exclu pour ce tacle non maitrisé sur Gundogan !

43' Sur la suite de l'action, Gundogan est fauché dans la surface par Porteous. Les Allemands réclament un pénalty. Monsieur Turpin fait appel à la vidéo.

42' Quelle occasion allemande ! Après un superbe percée de Musiala, le joueur du Bayern décale côté droit pour Kimmich qui centre pour Gundogan dont la tête est repoussée par Gunn !

41' Les Allemands font tranquillement circuler le ballon.

39' Les duels sont gagnés par Rudiger et ses coéquipiers. Toujours aucune frappe des Britanniques

38' Le coup-franc lointain de McTominay est repoussé par la défense allemande

37' Faute de Tah sur Adams qui va permettre aux Ecossais d'investir la moitié de camp allemande

35' Les partenaires de Toni Kroos alternent parfaitement jeu court et jeu long. Que ce soit dans les petits espaces ou sur les ballons en profondeur, ils arrivent régulièrement à déstabiliser les Ecossais

33' Pour le moment on assiste à une démonstration des joueurs de Julian Nagelsmann.

30' Premier carton jaune de la rencontre. Monsieur Turpin avertit logiquement Robert Andrich pour un tacle très dangereux

28' Suite à une combinaison allemande, Havertz tente sa chance mais sa frappe déviée ne trompe pas Gunn qui capte le ballon sans trop de difficultés.

26' Monsieur Turpin change d'avis et siffle finalement un coup franc à l'entrée de la surface pour l'Allemagne. Les extraits vidéos semblent donner raison à l'arbitre français.

25 ' Clément Turpin siffle un pénalty en faveur de l'Allemagne suite à un accrochage sur Musiala

23' Après 22 minutes de jeu la possession du ballon est de 7% en faveur de l'Allemagne. Efficacité maximale puisque la Mannschaft a frappé deux fois pour deux buts !

19' Deuxième but allemand signé Musiala !

Sur une contre attaque, Gundogan lance Havertz dans la surface de réparation. le joueur d'Arsenal tergiverse un peu et ne peut pas frapper. Il sert rapidement en retrait Musiala qui s'emmène magnifiquement le ballon pour frapper du droit et doubler la mise. Déjà 2-0 pour l'Allemagne !

15' Les appels en profondeur de Musiala et Wirtz gênent considérablement leurs adversaires

12' Les Ecossais tentent de repartir de l'avant mais le milieu de terrain allemand est parfaitement organisé pour le moment, à l'image du tandem Kroos-Andrich.

10' Ouverture du score de l'Allemagne de Florian Wirtz !

Suite à une belle ouverture de Kroos en direction de Kimmich, le joueur du Bayern centre au ras-du-sol pour Wirtz qui reprend de l'intérieur du pied. Angus Gunn ne peut que freiner le ballon. L' Allemagne mène 1-0 !

10' Les hommes de Nagelsmann tentent de passer sur les côtés et la défense écossaise souffre

6' Les Ecossais tentent de jouer plus haut mais la défense allemande est très bien organisée et repousse et contre chaque tentative adverse pour le moment

3' Le pressing allemand est étouffant dans ces premiers instants du match.

2' sur un premier ballon long de Rudiger, Writz reçoit le ballon à l'entrée de la surface et va défier Gunn qui sort victorieux de leur duel. Mais l'arbitre siffle un hors-jeu, les écossais peuvent souffler.

1' Pour les premiers moments de la rencontre, les allemands monopolisent lke ballon

Le coup d'envoi de la rencontre est donné par l'Allemagne ! C'est parti pour le premier match de l'Euro 2024 !

A présent le public chante l'hymne allemand qui résonne dans tout le stade. L'ambiance est garantie pour le premier match de l'Euro 2024 !

Place aux hymnes, avec tout d'abord Flowers of Scotland, repris à l'unisson et à la perfection par les joueurs et leurs supporters. Un superbe moment pour lancer la rencontre.

Un hommage est rendu à Frantz Beckenbauer, légende du football allemande décédé le 7 janvier 2024, en même temps que le trophée est présenté au public par la veuve du Kaiser et Jurgen Klinsmann.

A 15 minutes du début de la rencontre, la traditionnelle cérémonie d'ouverture se déroule sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich !

Les deux formations ne se sont plus affrontées depuis 2015. Lors d'un match qualificatif pour l'Euro 2016, les Allemands s'étaient imposés 2-3 en Ecosse, grâce à deux réalisations de Thomas Müller et un but de Ilkay Gundogan. Ces deux joueurs sont présents dans le groupe qui va défier la formation britannique ce soir.

Il faut remonter à 1999 pour un succès écossais contre la Mannschaft. C'était lors d'un match amical en Allemagne (0-1).

L'arbitre de la rencontre sera le Français Clément Turpin.

Voici les compositions d’Allemagne - Ecosse :

Allemagne : Neuer - Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstädt - Kroos, Gundogan (Cap.), Andrich - Musiala, Havertz, Writz

Sélectionneur : Julian Nagelsmann

Ecosse : Gunn - Hendry, Porteous, Tierney - Ralston, Mc Gregor, Mc Tominay, Robertson (Cap.) - Mc Ginn, Adams, Christie

Sélectionneur : Steve Clarke

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h00 !

Allemagne - Ecosse à suivre aussi en direct sur TF1 !

Le premier match de l’Euro 2024 entre l’Allemagne et l’Ecosse avec les commentaires de Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu et Saber Desfarges en bord de terrain, est à suivre à partir de 20h40 sur TF1. Suivez également la rencontre sur le numérique sur TF1+

Suivez Allemagne - Ecosse en direct sur TF1+ !

Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur notre page live pour suivre en direct commenté le match d'ouverture de l'Euro 2024 entre l'Allemagne, le pays organisateur et l'Ecosse, à Munich !

Vous pourrez retrouver toutes les statistiques, les moments forts, les vidéos de la rencontres, les réactions sur cette page direct.

RDV sur TF1+ pour faire vos pronos et défiez vos amis, vos collègues et votre famille ! Partagez vos pronostics et votre classement sur les réseaux sociaux et peut être vous gagnerez la TV Hisens officielle de l'EURO : https://pronostics.tf1.fr/#/game/play/me

📱 Regardez le match avec les stats en Live sur votre mobile

📱📺 Connectez-vous sur votre TV pour créer vos résumé sur mesure avec TOP CHRONO