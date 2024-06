Euro 2024 : Didier Deschamps en route pour son premier Euro ?

Vainqueur de la Coupe du monde en 2018 et la Ligue des Nations en 2021, le sélectionneur des Bleus n’est pas encore parvenu à remporter le Championnat d’Europe des Nations.

S’il possède l’un des plus beaux palmarès du sport français, Didier Deschamps a encore une petite ombre dans son prestigieux tableau. Celui qui a remporté le Championnat d’Europe des Nations en 2000 en tant que capitaine, n’y est pas encore parvenu comme sélectionneur. Malgré deux tentatives en 2016 et en 2021.

Une seule défaite en deux championnats d’Europe pour Deschamps

Finaliste de la dernière coupe du monde en 2022, la sélection tricolore vient en Allemagne avec le statut de favori, comme la Mannschaft et l’Angleterre. Si sur le papier, le groupe D où figurent les coéquipiers de Kylian Mbappé semble plus qu’abordable, Didier Deschamps a bien conscience que la route vers le titre est longue et que les Bleus sont l’une des équipes à battre.

En 2016 alors que l’équipe de France évoluait à domicile, Antoine Griezmann et les Bleus avaient réalisé un parcours quasi sans faute en phase de poule, battant la Roumanie (2-1) puis l’Albanie (2-0) avant un dernier match sans but contre la Suisse. Ils avaient ensuite surclassé l’Irlande (2-1) l’Islande (5-2) puis l’Allemagne (2-0). Ce n’est qu’en finale que le Portugal de Cristiano Ronaldo sorti en tout début de rencontre avait infligé à Didier Deschamps sa seule défaite de la compétition. En 2021, les champions du monde 2018 étaient sortis du groupe de la mort composé de l’Allemagne, de la Hongrie et du Portugal en battant les premiers (1-0) puis en concédant deux nuls contre leurs deux autres adversaires (1-1 puis 2-2). L’élimination était survenue en huitième de finale contre la Suisse aux tirs aux buts (3-3, 4-5 lors des tirs aux buts)

10 victoires lors des 14 derniers matches

L’une des forces du groupe de Didier Deschamps réside dans le fait que son groupe se connaît depuis plusieurs années. Avec le retour de N’Golo Kanté, ce sont huit champions du monde 2018 qui seront présents en Allemagne dont notamment Olivier Giroud, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, véritables tauliers du sélectionneur. Et depuis la finale de la Coupe du monde 2022, les Bleus n’ont connu que deux revers en quatorze rencontres, à chaque fois contre l’Allemagne en mars dernier, et précédemment en septembre 2023.

Autrement formulé, les hommes de Didier Deschamps ont concédé deux matches nuls, ce qui revient à dire qu’ils ont remporté dix de leurs quatorze dernières rencontres. Une série qui pousse à croire que les Bleus arrivent avec un capital confiance renforcé mais avec néanmoins suffisamment de prudence. Lors de leur dernière sortie, l’équipe de France a concédé le nul contre le Canada, ce qui laisse penser qu’ils ont conscience qu’ils sont attendus lors de cet Euro.

Mais Didier Deschamps a bien conscience que pour remporter l'Euro 2024, la route ne sera pas simple. Mais déjà vainqueur de la Coupe du monde en 2018 et de la Ligue des Nations en 2021, le sélectionneur connaît la recette pour gagner une épreuve. A lui et ses joueurs de l'appliquer.

Les Bleus affrontent l'Autriche lundi 17 juin, une rencontre à suivre en direct sur TF1 et TF1+ dès 20h40.

