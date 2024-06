Euro 2024: Enfin la bonne année pour l’Angleterre ?

Finaliste de l’euro 2020, la sélection anglaise figure parmi les favoris pour remporter l’Euro 2024 avec des joueurs comme Jude Belligham, Bukayo Saka, Phil Foden et Harry Kane.

Et si cette année était la bonne pour les Three Lions ? L’Angleterre semble en effet parfaitement armée pour enfin un trophée, ce qui serait le premier depuis 1966.

Une progression constante de l’Angleterre depuis 2018

Au même titre que l’équipe de France, la Mannschaft vainqueur facile pour son entrée en lice de l’Écosse ou du Portugal, la sélection de Gareth Southgate est l’une des favorites pour la victoire finale. Les Anglais n’ont plus remporté un titre depuis la coupe du monde 1966, soit 58 ans d’attente.

Mais depuis quelques années, les Britanniques se rapprochent régulièrement de la victoire finale. En 2018 ils échouent en demi-finale face à la Croatie à l’issue des tirs au but. En 2021, ils atteignent la finale de l’Euro mais c’est une nouvelle fois les penaltys qui leur font défaut lors du sacre de l’Italie. Pour la coupe du monde 2022 au Qatar, ce sont les Bleus d’Olivier Giroud et Aurélien Tchouaméni qui mettent un terme à leur parcours en quarts de finale. Didier Deschamps et ses hommes s’imposent 2-1 notamment grâce à un penalty d’Harry Kane qui a terminé dans les nuages alors qu’il avait la balle de 2-2.

Harry Kane veut vaincre la malédiction

L’avant-centre anglais court après un double objectif. Tout d’abord ramener un trophée majeur à l’Angleterre et ensuite enfin remporter un titre collectif. Il a quitté Tottenham l’an dernier pour le Bayern avec l’ambition de parvenir à remplir son palmarès. Ce fut un cruel échec en club : défaite en super coupe d’Allemagne contre Leipzig, élimination en seizième de finale de la Coupe d’Allemagne, troisième de Bundesliga et demi-finaliste en Ligue des Champions. L’Euro est sa dernière possibilité de ne pas avoir une nouvelle saison vierge de titres, lui qui n’a jamais remporté un trophée, en dehors de distinctions individuelles.

Bellingham, potentiel Ballon d’or

Un autre joueur à surveiller côté anglais sera Jude Bellingham. Le milieu de terrain madrilène a réalisé une superbe saison en Espagne où il a remporté la Liga ainsi que la Ligue des Champions. Auteur de 19 buts en championnat il a démontré tout son potentiel avec le Real Madrid.

Avec ce palmarès, en cas de succès lors de ce Championnat d'Europe, il pourrait par ailleurs être un sérieux candidat au Ballon d'Or. Une motivation supplémentaire pour le jeune anglais qui a encore faim de titres après sa belle saison 2023/2024. Sa bonne entente avec Harry Kane déjà entrevue lors de la précédente coupe du monde 2022, ainsi que lors des matches de la sélection britannique pourrait être le facteur décisif pour enfin "ramener le trophée" à la maison.

