Euro 2024 : Entrée en matière parfaite des Allemands contre l'Ecosse

Dans un stade plein, la formation allemande a maîtrisé de bout en bout la rencontre contre des Ecossais trop timides. Prestation excellente des hommes de Julian Nagelsmann.

Pour une entrée en compétition, les Allemands pouvaient difficilement rêver mieux. Avec une ouverture du score au bout de dix minutes, et une seconde période en supériorité numérique, la formation de Nagelsmann n’a jamais été en danger. Elle se présente comme l’un des favoris de l’Euro 2024.





Aucune frappe écossaise

Tout était réuni pour une soirée monumentale pour les Allemands. Un stade plein, une ambiance surchauffée, et des buts de qualité. Wirtz, Musiala, Kross et Gundogan ont séduit par la qualité de leurs passes, de leurs déplacements, de leurs dribbles et de leurs appels. Tous les quatre ont été les véritables moteurs de la Mannschaft qui n’a laissé que des miettes à son pauvre adversaire écossais.

Si sur le papier, les Allemands partaient favoris en amont de la rencontre, les premières minutes de la rencontre ont confirmé la différence de niveau entre les deux équipes. Deux buts sur leurs deux premières occasions ont bien lancé les Allemands, qui, en plus de leur efficacité offensive ont démontré une solidité défensive remarquable. Un chiffre le démontre : il n’y a eu aucune frappe écossaise lors de la rencontre. Leur réduction du score est par ailleurs venue sur un but contre son camp de Rüdiger.

La force vient aussi du banc

L’autre aspect qui témoigne de la force de l’Allemagne est le talent des remplaçants. Julian Nagelsmann a choisi judicieusement de faire tourner, et les rentrants n’ont pas déçu dans l’ensemble, (exception faite peut-être pour Leroy Sané). La preuve avec Füllkrug et Emre Can buteurs après être entrés en jeu. Pour leurs parts Gross, et Muller se sont parfaitement intégrés dans le jeu germanique, certes bien aidés par la supériorité numérique de la Mannschaft après la pause. La seule inconnue concerne finalement la défense allemande qui n’a jamais été mise en danger.

Revivez le but de Füllkrug

Revivez le but d'Emre Can

Clément Turpin rend une copie propre

L’arbitre français n’a pas fait d’erreur et s’est montré au niveau du match d’ouverture de l’Euro 2024. Il a d’abord accordé un pénalty à l’Allemagne à la 26ème minute avant de se déjuger grâce à l’assistance vidéo. Il a en ensuite sifflé un en toute fin de première période, une nouvelle fois avec le soutien de la VAR. Le carton rouge qu’il a adressé à Porteous ne souffre d’aucune contestation. En seconde période, il a parfaitement géré les débats permettant à la rencontre de se dérouler dans un bon esprit sans débordements.