Euro 2024 / Equipe de France : Saliba vers une titularisation

Selon les informations de Téléfoot et Saber Desfarges, William Saliba débutera la rencontre contre l’Autriche lundi pour le premier match des Bleus. Une décision logique à la vue de sa saison réussie.

Le défenseur de 23 ans est en constante progression depuis plusieurs années. Sa grande saison sous les couleurs d’Arsenal lui a permis de cumuler les titularisations sous le maillot tricolore et de se présenter comme une valeur sûre de Didier Deschamps.

4 titularisations lors des 8 derniers matches des Bleus

Auteur d’une nouvelle saison remarquable en Premier League sous les couleurs d’Arsenal, William Saliba est bien parti pour commencer l’Euro 2024 dans la peau d’un titulaire. Au sein d’un secteur fourni en qualité (Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard), l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a su convaincre Didier Deschamps. Lors des huit derniers matches des vice-champions du monde, William Saliba a débuté quatre rencontres.

En plus d’avoir été titulaire une fois sur deux cette saison en bleu depuis septembre (face à l’Allemagne, la Grèce, le Chili et le Canada) il est également rentré en jeu contre l’Irlande, Gibraltar et le Luxembourg. Il n’y qu’en mars où le Gunner n’est pas rentré en jeu, lors du match contre l’Allemagne où les Bleus s’étaient inclinés 0-2.

Première grande compétition en Bleu

Présent au Qatar lors de la belle épopée bleue, William Saliba n’avait disputé qu’une rencontre lors de la Coupe du monde 2022. C’était lors du troisième match de groupe où il était en jeu contre la Tunisie, jouant 42 minutes. Cette fois, le joueur d’Arsenal semble bien parti pour commencer la compétition dans la peau d’un titulaire au sein d’une défense dont il sera le seul nouvel élément comparé à la dernière coupe du monde au Qatar.

Contre le Luxembourg, il avait été associé à Ibrahima Konaté alors que face au Canada, son partenaire en défense centrale était Dayot Upamecano. Selon Saber Desfarges c’est ce dernier qui devrait accompagner William Saliba au coup d’envoi de la rencontre contre l’Autriche.

Les Bleus affrontent l'Autriche lundi 17 juin, une rencontre à suivre en direct sur TF1 et TF1+ dès 20h40.

RDV sur TF1+ pour faire vos pronos et défiez vos amis, vos collègues et votre famille ! Partagez vos pronostics et votre classement sur les réseaux sociaux et peut être vous gagnerez la TV Hisens officielle de l'EURO : https://pronostics.tf1.fr/#/game/play/me

Regardez le match avec les stats en Live sur votre mobile

Connectez-vous sur votre TV pour créer vos résumé sur mesure avec TOP CHRONO