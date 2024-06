Euro 2024 / K. MBappé “ Je suis prêt à tout donner pour cette équipe”

Avant Autriche - France lundi soir en direct sur TF1 et TF1+, Kylian Mbappé et Didier Deschamps se sont présentés en conférence de presse pour évoquer les ambitions des Bleus.

Figurant parmi les favoris de l’Euro 2024, l’équipe de France se sait attendue. Contre l’Autriche lundi, les Bleus vont tenter de réussir leur entrée dans la compétition. Kylian Mbappé s’est montré confiant à 24 heures du match.

“Le coach m’a dit que je pouvais évoluer à plusieurs postes durant la compétition”

Le capitaine de l’équipe de France a répondu aux questions des journalistes ce dimanche en insistant sur le fait qu’il était prêt mentalement pour cet Euro 2024.”Je pense que le plus important ce n’est pas forcément le physique, le plus important c’est mental [...] Je suis prêt à tout pour essayer de gagner [...] Le plus important c’est d’être connecté et d’être pleinement investi dans la mission qu’on a, qui est de gagner ce premier match.”

Au-delà des questions sur son état physique, Kylian Mbappé est également revenu sur les schémas de jeu et la tactique des Bleus. Il a révélé avoir eu une conversation avec Didier Deschamps à ce sujet concernant sa position sur le terrain. “j’ai eu une discussion avec le coach quand je suis arrivé dans la sélection on a discuté il voulait me voir pour parler de tactique. Et il m’a dit que je pouvais évoluer à plusieurs postes durant la compétition et qu’il fallait que je me tienne prêt. Je lui ai dit que dans ma carrière j’ai joué aux trois postes de devant et que j’étais performant dans les trois donc ce n’est pas un problème[...] Que ce soit devant, que ce soit à gauche que ce soit… Du moment que c’est pas sur le banc [rires] le reste je vais m’adapter” Selon les premières informations de Téléfoot, Kylian Mbappé pourrait commencer la rencontre contre l’Autriche dans l’axe et ainsi laisser Marcus Thuram sur le flanc gauche.

“Cette équipe d’Autriche a cette force là de mettre beaucoup d’intensité de pression”

Didier Deschamps s’est montré prudent avant le premier match contre l’Autriche. Si le sélectionneur a systématiquement remporté son premier match de poule à chaque grande compétition qu’il a disputé depuis 2014, il ne néglige absolument pas l’intérêt de la rencontre de lundi “je considère que le premier match est très important, il n’est pas décisif mais il est très important. Commencer par une victoire, il n’y a rien de mieux. Parce que même s’il y aura deux matches après derrière mais voilà ça vous met dans une bonne position et ce sera notre objectif demain.”

Didier Deschamps a bien conscience des qualités de l’adversaire des Bleus, qu’il a tenu à rappeler au cours de la conférence de presse “cette équipe d’Autriche a cette force là de mettre beaucoup d’intensité de pression. Elle a de très bons joueurs et en plus, elle a cette qualité de bien utiliser la verticalité dans le jeu. C’est notre premier rendez-vous, il faudra qu’on soit prêt pour obtenir le résultat qu’on veut.”

Les Bleus affrontent l'Autriche lundi 17 juin, une rencontre à suivre en direct sur TF1 et TF1+ dès 20h40.

