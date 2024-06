Euro 2024 : L’Allemagne face à la malédiction du pays organisateur

Figurant parmi l’un des favoris de la compétition, l’Allemagne commence sa compétition contre l’Ecosse. Avec cependant un inconvénient de taille, une malédiction vieille de 40 ans.

Depuis le retour de Toni Kroos en sélection, la Mannschaft semble profiter d’un nouvel élan. Depuis que le madrilène est revenu avec l’Allemagne en mars, celle-ci ne perd plus, et reste sur trois victoires en quatre rencontres. Mais cela pourrait s’avérer insuffisant face à une malédiction qui frappe le pays organisateur de l’Euro depuis 40 ans.

Aucun pays organisateur n’a remporté l’Euro depuis 1984 !

L’Allemagne va non seulement tenter de gagner son premier trophée international depuis dix ans (Coupe du monde 2014), mais va également essayer de briser le mauvais sort. En quarante ans de compétition, aucune nation n’a été capable de remporter le championnat d’Europe qu’elle organisait ! La dernière fois, ce sont les Bleus de Michel Platini qui gagnaient l’Euro devant leur public.

Ensuite, l’Allemagne en 1988, la Suède en 1992, l’Angleterre en 1996, les Pays-Bas et la Belgique en 2000, le Portugal en 2004, l’Autriche et la Suisse en 2008, l’Ukraine et la Pologne en 2012, et la France en 2016 ont échoué dans la conquête du titre devant leur public. 40 ans que la malédiction se poursuit…

Seulement trois vainqueurs à domicile dans l’histoire de la compétition

En dehors de l’équipe de France en 1984, il n’y a que deux autres équipes qui ont remporté “leur” championnat d’Europe. Il s’agit de l’Espagne en 1964 et de l’Italie en 1968.La Roja s’était alors imposée en finale 2-1 contre l’URSS et la Squadra Azzura avait surclassé la Yougoslavie.

Les Bleus en 1984 ont eux battu l’Espagne 2-0 en finale grâce à des réalisations de Michel Platini et Bruno Bellone. Depuis aucune nation n’est parvenue à soulever le trophée devant son public, le Portugal et la France s’en approchant de très près en 2004 et en 2016, mais s’inclinant à chaque fois en finale sur le plus petit des scores. Les Allemands savent donc à quel point remporter la finale s’annonce difficile.





L’Allemagne affronte l’Ecosse vendredi 14 juin, une rencontre à suivre en direct sur TF1 et TF1+ dès 20h40.

