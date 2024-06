Euro 2024 : Le Portugal a souffert pour gagner face aux Tchèques (2-1)

Sous la pluie de Leipzig, les partenaires de Cristiano Ronaldo obtiennent les trois points de la victoire grâce à un but dans le temps additionnel de Francisco Conceiçao.

Les hommes de Roberto Martinez sont passés par toutes les émotions avant de parvenir à s’imposer. Opposés à une équipe tchèque parfaitement organisés, ils ont bénéficié d’une fin de match palpitante qui aurait pu bousculer d’un côté ou d’un autre…

13 corners portugais qui n’ont servi à rien

Avec la qualité de ses passeurs (Bernardo Silva, Cancelo, Bruno Fernandes) et le jeu de tête de ses joueurs (Pepe, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias) l’on aurait pu croire que les corners seraient une arme dangereuse pour les Lusitaniens. Mais la défense tchèque emmenée par le gardien Stanek, Hranac et Holes notamment, a su contenir les Portugais dans ce secteur. Les Portugais ont obtenu 13 corners et ne se sont jamais créé de situation dangereuse sur ces coups de pieds arrêtés. Un élément à travailler pour les prochains matches.

Les joueurs de Hasek ont réalisé une première période idéale en contenant les offensives adverses. Cristiano Ronaldo a été très actif en première mi-temps mais s’est heurté à un Stanek des grands soirs qui a repoussé chacune de ses tentatives.

Revoir la première occasion de Cristiano Ronaldo lors de Portugal - Tchéquie

Revoir la parade Stanek sur la frappe de Cristiano Ronaldo en fin de première période

Le banc portugais a tout changé

L’ouverture du score de Provod d’une magnifique frappe du pied droit a donné un avantage surprise pour les Tchèques. Le but est intervenu sur leur deuxième frappe de la rencontre à la 62ème minute, la première ayant eu lieu à la quatrième minute de la première période. Au cours de cette domination presque exclusive des Portugais, le plan tchèque de contenir les offensives adverses et partir en contre-attaque avait parfaitement fonctionné.

Mais 7 minutes après le but tchèque, une tête de Nuno Mendes repoussée par Stanek était propulsée bien involontairement dans son but par Hranac. Un coup du sort pour les Portugais qui allait changer la dynamique. Les deux équipes partaient à l’offensive pour tenter de l’emporter, et au final ce sont les remplaçants portugais qui ont offert les trois points à leur équipe. Neto débordait pour Francisco Conceiçao qui inscrivait le but libérateur du Portugal. Une victoire méritée mais longue à se dessiner. L’essentiel reste les trois points en vue de la qualification pour le huitièmes mais les Portugais devront faire mieux en termes de réalisme pour espérer viser loin. De même les Tchèques vont devoir penser à se porter plus vers l’avant pour se hisser en huitièmes de finale.

Le classement du GROUPE F

1_ Turquie 3 points

2_ Portugal 3 points

3_ Georgie 0 point

4_ Tchèquie 0 point

Revoir le but de Francisco Conceiçao en fin de rencontre

RDV sur TF1+ pour faire vos pronos et défiez vos amis, vos collègues et votre famille ! Partagez vos pronostics et votre classement sur les réseaux sociaux et peut être vous gagnerez la TV Hisens officielle de l'EURO : https://pronostics.tf1.fr/#/game/play/me

📱 Regardez le match avec les stats en Live sur votre mobile

📱📺 Connectez-vous sur votre TV pour créer vos résumé sur mesure avec TOP CHRONO