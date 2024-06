Euro 2024 / Serbie - Angleterre : Victoire difficile des Anglais (0-1)

Les Anglais sont parvenus à s'imposer au cours d'une rencontre serrée face à des Serbes bien plus dangereux après la pause. Si Bellingham, Saka, et Rice ont tenu leurs rangs, Kane et Foden ont déçu.

Fin de la rencontre ! Les Anglais s'imposent 0-1 grâce à un but de Jude Bellingham. La première mi-temps aura été maîtrisée, notamment grâce au joueur du Real Madrid, Declan Rice, et Bukayo Saka. Mais au retour des vestiaires les Serbes emmenés par Vlahovic, Tadic et Milinkovic-Savic ont malmené l'Angleterre, sans pour autant parvenir à égaliser. Jordan Pickford aura réalisé deux parades qui auront permis de préserver la victoire.

90e : Il y aura 4 minutes de temps additionnel

88e: Depuis l'extérieur de la surface, Milinkovic-Savic prend sa chance mais sa frappe des 30 mètres fuit le cadre de Pickford

85e : Sortie de Bellingham remplacé par Mainoo

82e : Quelle frappe de Vlahovic à l'entrée de la surface et quelle magnifique parade de Pickford qui repousse en corner !

79e : Trippier reste au sol et sort se faire soigner. Après quelques instants il réintègre le terrain. Plus de peur que de mal côté des Three Lions

77e : Harry Kane sur la transversale ! A la suite d'un centre de Bowen, l'attaquant du Bayern prend le dessus sur Veljkovic et reprend de la tête mais Rajkovic repousse le ballon d'une manchette sur sa barre ! Le but du break était très proche !

76e : Saka, très bon en première période, cède sa place à Bowen

75e : Il reste quinze minutes dans le temps réglementaire, et il n'y a eu que deux frappes en seconde période, une de chaque côté

74e : Nouveau changement serbe : Birmancevic remplace Zivkovic

70e : Tout comme l'Angleterre les Serbes essaient surtout de passer sur un côté en l'occurrence le gauche, mais les centres de Mladenovic n'aboutissent pas comme à l'instant

69e : Premier changement anglais, Alexander-Arnold est remplacé par Gallagher

67e : L'une des rares offensives anglaises depuis un moment se conclut par un centre de Bellingham que Rajkovic peut saisir des deux mains juste devant Kane et Foden

65e : Quelle opportunité manquée par les Serbes, Tadic parvient à effacer son adversaire d'un beau crochet et lance Jovic dans la surface à la lutte avec Guehi mais l'attaquant tout juste entré en jeu manque son contrôle et ne peut aller défier Pickford !

64e : Milinkovic-Savic touche de plus en plus de ballons et à présent les Anglais évoluent très bas dans leur camp

62e : Double changement pour les Serbes: Tadic et Jovic rentrent à la place de Lukic et Mitrovic

59e : Mladenovic déborde et rentre dans la surface, son centre en retrait arrive vers Mitrovic qui s'écroule au contact de Trippier. Pickford récupère lez ballon en deux temps alors que les Serbes réclament un pénalty, mais Monsieur Orsato reste de marbre

56e : La lourde frappe d'Alexander-Arnold plein axe est repoussée par Rajkovic ! Dans la foulée Walker déborde et centre pour Bellingham mais ce dernier est contré par la défense serbe

55e : Les dix premières minutes de la seconde période montrent une domination serbe, tant territoriale que dans la possession. Les hommes de Dragan Stojkovic affichent 72% de possession du ballon

52e: Vlahovic prend le dessus sur la défense anglaise et déborde, mais son centre du gauche traverse la surface et est finalement dégagé par Trippier. Belle opportunité serbe

50e : Les Anglais ont plus de facilité sur leur côté droit, mais depuis le retour des vestiaires, les Serbes montrent plus d'intensité ce qui gêne considérablement les hommes de Southgate

49e : Saka est beaucoup plus surveillé en ce début de seconde période. Alerté sur son côté droit, l'attaquant d'Arsenal a dû faire face à deux adversaires avant de perdre le ballon

47e : L'arbitre Daniele Orsato coupe involontairement une passe d'Harry Kane et redonne le ballon aux Anglais

46e : C'est la reprise à Gelsenkirchen ! Il y a eu changement à la pause, Gudelj, averti en première mi-temps a cédé sa place à Ilic. Les Serbes vont tenter d'afficher un meilleur visage en seconde période. Ils n'ont frappé que deux fois au but sans cadrer leurs tentatives. Côté anglais, il y a eu trois frappes pour un but.

Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur ce score à l'avantage de l'Angleterre grâce à une réalisation de Jude Bellingham. Après le premier but, les Serbes ont joué plus haut et ont cherché à bousculer leurs adversaires, mais se sont heurtés à une bonne défense britannique. Mitrovic a eu la balle de 1-1 mais a manqué le cadre. Les Anglais dominent mais Kane et Foden sont trop discret, au contraire de Bellingham, Rice et surtout Saka qui ont rythmé le jeu de leur sélection.

45+2 :le corner ne donne rien et l'arbitre siffle la fin de la première période.

45+1 : Centre de Zivkovic qui est dégagé avec beaucoup de difficultés par Stones en corner

Il y aura deux minutes de temps additionnel

44e : Le joueur de la Juventus Kistic quitte ses partenaires. Mladenovic le remplace

40e : Premier carton jaune de la rencontre pour Guedj à la suite d'une faute sur Bellingham

38e : Nouveau centre de Kostic depuis le flanc gauche que repousse Declan Rice. Les duels aériens sont remportés par l'Angleterre

37e : Saka parvient à faire la différence sur le côté droit une nouvelle fois et déborde, mais son centre dans la surface échappe à Foden

33e : Les Serbes parviennent à évoluer plus haut sur le terrain mais deux centres successifs n'ont pas trouvé preneur pour le moment

30e : La frappe du joueur de Liverpool est repoussé par le mur serbe

29e : Coup-franc à venir très intéressant pour les Anglais à 25 mètres suite à une faute sur Alexander-Arnold.

27e : Faute de Harry Kane dans le rond central qui est assez discret depuis le début du match

25e : Quelle opportunité manquée par les Anglais ! Rice récupère un ballon qui profite à Saka qui lance Walker en profondeur. L'arrière droit se présente dans la surface de réparation mais son centre-tir n'est repris par personne et sort en sortie de but... Le 2-0 n'était pas loin

23e : Belle offensive serbe où le ballon arrive dans les pieds de Vlahovic à l'entrée de la surface, mais la frappe du Turinois est contrée par la défense anglaise

22e: Coup-franc à trente mètres d'Alexander-Arnold qui arrive ver Rice surpris d'hériter du ballon dans la surface ! Il n'arrive à reprendre correctement le ballon. Opportunité gâchée par l'Angleterre !

20e : Perte de balle anglaise qui profite à Mitrovic dans la surface ! L'attaquant serbe frappe fort mais ne cadre pas son tir ! Première grosse occasion pour la Serbie !

19e : Sur un contre Bellingham combine avec Kane qui la remet pour Foden. L'attaquant de Manchester city décale Alexander-Arnold dont la frappe n'est pas cadrée

15e : Les Serbes tentent de jouer un peu plus haut à présent, mais les Anglais conservent la possession du ballon. Elle atteint 80%

13e : Ouverture du score de Jude Bellingham pour l'Angleterre !

Très belle combinaison entre Walker et Saka. Ce dernier parvient à déborder pour centrer. Son ballon est légèrement dévié mais parvient à Bellingham qui reprend de la tête pour marquer le but du 1-0 !

12e : Les Serbes sont bien organisés et ne sont pas déstabilisés par le jeu de passes britannique

9e : Si les hommes de Southgate conservent le ballon dans les premières minutes, ni Foden, ni Saka ni Bellingham ne parviennent à gagner leurs duels et créer du danger sur le but adverse

6e : première frappe de la rencontre de Foden depuis l'extérieur de la surface mais elle n'inquiète pas le portier serbe Rajkovic et fuit le cadre

5e : Jude Belligham sert Phil Foden dans la surface mais le Mancunien rate son contrôle !

4e : Premier coup-franc lointain pour Alexander-Arnold, mais c'est repoussé de la tête par la défense serbe

3e : Les Three Lions monopolisent le ballon lors de cette entame de match, mais les Serbes sont bien en place, notamment dans les couloirs

1e : Les Anglais vont tourner le ballon dans les premiers instants du match

Le coup d'envoi est donné par les Anglais !

A présent l'hymne serbe, le "Dieu de Justice" retentit dans le stade Gelsenkirchen. C'est le moment des hymnes avec le God Save the queen pour l'Angleterre !

L'arbitre est l'Italien Daniele Orsato.

Il s'agit de la première rencontre entre ces deux nations depuis l'indépendance de la Serbie en 2006.

Voici les compositions de Serbie - Angleterre :

Serbie : Rajkovic - Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic - Zivkovic, Milinkovic-Savic, Guedj, Lukic, Kostic - Vlahovic, Mitrovic (Cap.)

Sélectionneur : Dragan Stojkovic

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Rice, Alexander-Arnold - Saka, Bellingham, Foden - Kane (Cap.)

Sélectionneur : Gareth Southgate

Serbie - Angleterre à suivre aussi en direct sur TF1 !

Le deuxième match du groupe C entre l'Angleterre et la Serbie avec les commentaires de Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu et Saber Desfarges en bord de terrain, est à suivre à partir de 20h40 sur TF1. Suivez également la rencontre sur le numérique sur TF1+

Suivez Serbie - Angleterre en direct sur TF1+ !

Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur notre page live pour suivre en direct commenté le match d'ouverture de l'Euro 2024 entre l'Angleterre et la Serbie pour ce deuxième match du groupe C ! Plus tôt dans la journée, les Danois et les Slovènes se sont neutralisés 1-1.

Vous pourrez retrouver toutes les statistiques, les moments forts, les vidéos de la rencontres, les réactions sur cette page direct.

L’Angleterre affronte la Serbie dimanche 16 juin, une rencontre à suivre en direct sur TF1 et TF1+ dès 20h40.

RDV sur TF1+ pour faire vos pronos et défiez vos amis, vos collègues et votre famille ! Partagez vos pronostics et votre classement sur les réseaux sociaux et peut être vous gagnerez la TV Hisens officielle de l'EURO : https://pronostics.tf1.fr/#/game/play/me

📱 Regardez le match avec les stats en Live sur votre mobile

📱📺 Connectez-vous sur votre TV pour créer vos résumé sur mesure avec TOP CHRONO