Allemagne - Ecosse : voir le but d'Emre Can

Allemagne - Ecosse : Revoyez le but d'Emre Can ! Tout juste rentré en jeu, le milieu de terrain est parfaitement servi par Thomas Müller. Juste à l'entrée de la surface le milieu de terrain ajuste Gunn et inscrit le cinquième but de la sélection allemande !