Allemagne - Ecosse : voir tous les buts

Allemagne - Ecosse : Revoyez les six buts de la rencontre lors de la victoire 5-1 de la Mannschaft. Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug, Can et Rüdiger contre son camp ont été les grands acteurs de la première rencontre de l'Euro 2024. Un véritable festival offensif que TF1+ vous propose de voir et de revoir !