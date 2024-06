Autriche - France : Les Bleus sont bien arrivés à la Düsseldorf Arena

Les Bleus de Didier Deschamps débutent leur Euro 2024 à Düsseldorf contre l'Autriche ! Découvrez l'arrivée des joueurs de l'Equipe de France au stade, avec notamment Aurélien Tchouaméni, Edouardo Camavinga et Kylian Mbappé qui ont foulé la pelouse et salué les supporters tricolores déjà présent.

