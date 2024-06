Autriche - France : voir la double occasion de Griezmann et Kounde

Quelle double occasion de but pour les Bleus. Kylian Mbappé lance Théo Hernandez dans la surface. L'arrière gauche français centre fort mais Antoine Griezmann est trop court pour reprendre ! Ousmane Dembélé récupère au second poteau et sert intelligemment Jules Koundé dont la frappe est finalement repoussée par la défense autrichienne ! Quelles belles opportunités pour l'équipe de France !

