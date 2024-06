Autriche - France : voir la grosse occasion de Kylian Mbappé

Quelle occasion pour Kylian Mbappé ! Le numéro 10 des Bleus est lancé en profondeur par Adrien Rabiot. le capitaine des Bleus prend le dessus sur Danso, et prend de vitesse Wöber pour se présenter devant Pentz dans la surface de réparation. Mais Kylian Mbappé manque de précision dans le dernier geste et ne cadre pas sa frappe ! Quelle magnifique occasion pour les Bleus de creuser l'écart !

