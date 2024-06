Autriche - France : voir la spectaculaire blessure d'Antoine Griezmann

Petite frayeur pour Antoine Griezmann qui sort le visage en sang ! A la suite d'un choc avec le défenseur autrichien Wöber, le numéro 7 de l'équipe de France retombe lourdement dans les tableaux publicitaires et se blesse au visage ! Plus de peur que de mal mais les images sont impressionnantes à voir pour le milieu de terrain tricolore...

En savoir plus sur Antoine Griezmann