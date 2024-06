Autriche - France : voir le résumé en 5 minutes

Revivez la première rencontre des Bleus dans l’Euro 2024 ! Opposés à une équipe autrichienne très physique, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont répondu présent. Au cours d’une rencontre serrée et très rythmée, l’équipe de France s’est imposé sur le plus petit des scores et prend les trois points. Un début idéal dans cette compétition malgré la sortie de Kylian Mbappé à la suite d'une blessure impressionnante en fin de rencontre.