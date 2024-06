Belgique - Roumanie : voir le résumé en 15 minutes

Revivez le résumé en 15 minutes de ce match opposant la Belgique et la Roumanie pour cette euxième journée de ce groupe E de l'Euro 2024 ! Le match se jouait à Cologne, et avait un enjeu important pour les Belges pour rester dans la course à la qualification !