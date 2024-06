Croatie - Italie (EURO 2024)

Revivez la rencontre entre la Croatie et l'Italie, match décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Dans un duel acharné, Luka Modric et ses partenaires défiaient les champions d'Europe en titre et Gianluigi Donnarumma à Leipizig pour un match indécis.