Dans les coulisses du vestiaire des Bleus pendant France - Autriche

Découvrez un document exclusif de l'intimité des Bleus lors de leur succès contre l'Autriche. Avec des images exclusives du vestiaire vous découvrirez comment les Bleus se sont préparés en amont du match avec les mots forts de leur capitaine Kylian Mbappé, le discours de Didier Deschamps à la pause et les célébrations après la victoire ! Des moments à voir et à revoir !

