France - Canada (match de préparation de l'EURO 2024)

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Match Prépa Euro - France - Canada . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Matmut Atlantique à Bordeaux. Dernière ligne droite pour les Bleus avant l'Euro 2024 organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain ! Et dernier match de préparation pour l'Equipe de France face au Canada, à Bordeaux (au stade Matmut Atlantique) La rencontre est commentée par Gregoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Saber Desfarges.