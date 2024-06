Olivier Giroud - "J'aurais moins de temps de jeu"

Olivier Giroud s'est confié à Adil Rami au cours d'une interview très intime et dans un style nouveau. Découvrez ses ambitions pour sa dernière compétition, sa vision sur la rivalité en attaque et surtout s'il va relever le pari d'Adil Rami !

