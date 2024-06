Le Mag de l'Euro du 17 juin

Après la rencontre, suivez le Mag de l'Euro présenté par Denis Brogniart entouré en plateau de Nadia Benmokhtar, ancienne joueuse professionnelle et consultante, ainsi que de Rio Mavuba, ancien international français et champion de France avec Lille, et d'Adil Rami, champion du monde 2018 mais aussi champion de France avec Lille. Retrouvez aussi, sur le terrain, la journaliste Marine Marck en tant que reporter itinérante au cœur de l'Allemagne, tant auprès des Bleus que de ceux qui font vivre l'événement et sa ferveur ainsi que Saber Desfarges et ses interviews exclusives. Analyses, réactions à chaud mais aussi reportages en coulisses seront au programme !