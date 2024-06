Le Salon d'Adil Rami : Ousmane Dembélé "Je dois être plus décisif"

Ousmane Dembélé était l'invité d'Adil Rami dans son salon et l'attaquant des Bleus a répondu en toute décontraction aux questions de son ancien coéquipier : l'Euro 2020, ses dribbles, le groupe des Bleus, ses ambitions pour l'Euro 2024, ses pieds et le pari qu'il est prêt à relever en cas de victoire !

