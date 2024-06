Mbappé fait sauter le masque à l'entraînement - La Quotidienne des Bleus #12

A deux jours du dernier match face à la Pologne, on vous emmène suivre la récupération des Bleus après le nul contre les Pays-Bas, et dans la séance d'entraînement du jour où un certain Kylian Mbappé était en forme...

