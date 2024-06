Pays-Bas - France : voir la double occasion d'Antoine Griezmann

Bien servi par Marcus Thuram, Adrien Rabiot pousse un peu trop le ballon et choisi de donner pour Antoine Griezmann qui s'emmêle les pinceaux. Quelques secondes plus tard, c'est encore Antoine Griezmann, qui voir sa frappe filer à coté des cages de Verbruggen.

En savoir plus sur Antoine Griezmann