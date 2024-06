Portugal - Tchéquie (UEFA EURO 2024)

C'est l'entrée dans la compétition pour les 2 nations du groupe F, dans cet Euro 2024 se déroulant en Allemagne du 14 juin eu 14 juillet ! D'un côté, le Portugal de l'inusable Cristiano Ronaldo, également composé de Danilo Pereira, de Vitinha et de Gonçalo Ramos, tout trois connus du public français pour jouer au Paris-Saint-Germain. Face à eux , dans le stade de la Red Bull Arena, de la ville de Leipzig, la République Tchèque s'élancera avec un nouvel entraineur et les espoirs d'accrocher les adversaires de leur groupe que sont également la Géorgie et la Turquie. Cette rencontre sera commentée par Julien Brun et XX