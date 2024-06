Portugal - Tchéquie : voir le but libérateur de Francisco Conceiçao

Francisco Conceiçao offre la victoire à l'équipe du Portugal ! Dans le temps additionnel, Pedro Neto déborde côté gauche et centre. Son ballon est freiné par un adversaire et arrive sur le pied gauche de Conceiçao qui trompe Stanek pour offrir les trois points de la victoire au Portugal ! Quel but !